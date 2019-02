Reduce dal pareggio a reti bianche sul campo del Vicenza Virtus, la Fermana cerca conferme contro la capolista Pordenone, domani alle 16:30. Il tecnico dei marchigiani, Flavio Destro, presenta la gara in conferenza stampa: "Giochiamo contro la prima in classifica, contro una squadra che non ha mai perso in trasferta. Per noi sarà un banco di prova difficile ma, dopo la buona gara del 'Menti', dobbiamo continuare su questa strada". Senza Valentini, Comotto e D'Angelo, il compito dei gialloblu si fa ancora più arduo: "Il Pordenone è forte e punta a vincere il campionato, ma noi non partiamo battuti. Hanno giocatori dalle grandi qualità tecniche come Burrai e Gavazzi, tanto per citarne un paio. Sono tutti singoli in grado di risolvere la partita da soli, noi dovremo giocare di squadra, senza concedere spazi né giocate facili. Sappiamo che arriveranno a Fermo arrabbiati per il pareggio di domenica scorsa, noi dobbiamo pensare soltanto alla nostra gara".