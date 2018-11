Fermana, Destro: "È il momento peggiore per affrontare il Teramo"

Fonte: TuttoC.com

Vuol continuare a correre la Fermana, cercando - con risultati favorevoli- di issarsi in testa alla classifica del girone B, domani al "Bruno Recchioni" ore 14.30 arriva il Teramo nella gara valida per la 10^ giornata. Alla vigilia ha parlato il tecnico dei marchigiani, Flavio Destro attraverso i canali ufficiali del club

"Affronteremo una gara difficilissima come e più difficile di quella col Pordenone, o il Vicenza. Parliamo di una squadra che nelle ultime tre gare ha fatto 9 punti e vincendo anche in Coppa Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva. Ciò significa che nessuno ha fatto meglio del Teramo. Arriva una squadra spinta da un grande entusiasmo, a cui tutte le cose vanno bene e a cui riesce tutto quindi, ovviamente, non c’è momento peggiore per affrontare un avversario del genere che quando tutte le cose gli girano per il verso giusto”.

Ai giornalisti che gli chiedono cosa ha chiesto alla sua squadra, questa è la risposta: “Ho chiesto di non distrarsi e allenarsi sempre con la stessa rabbia e concentrazione. Dobbiamo migliorare nella gestione della gara, capire i momenti. Ecco direi che dobbiamo migliorare nell’interpretazione, di fronte mi aspetto domani un Teramo veloce, con giocatori bravi nell’uno contro uno e rapidi nelle ripartenze. Hanno diversi punti di forza, dovremo stare attenti”.