Fermana, Destro e il primo posto: "La strada per la salvezza è lunga"

Il tecnico della Fermana Flavio Destro non vuole farsi distrarre dalla classifica, che vede la sua squadra al primo posto nel Girone B, e ai microfoni del sito ufficiale ribadisce che l'obiettivo primario è e resta la salvezza: “La strada per raggiungere la quota salvezza è lunga e quindi non dobbiamo farci condizionare dal primo posto momentaneo. Dobbiamo pensare alla Vis Pesaro e alle partite che ogni volta abbiamo di fronte, senza distrarci. I calciatori devono sempre ricominciare da zero, trovando sempre nuovi stimoli. - continua Destro – Contro il Fano non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti perché potevamo chiudere meglio una gara gestita nella maniera corretta. A Rimini abbiamo fatto ancora meglio anche se il risultato è stato quello che è stato. Questo ci insegna che dobbiamo essere concreti”.