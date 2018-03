Fermana, Destro: "Feralpisalò squadra costruita per vincere"

Il tecnico della Fermana Flavio Destro ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Feralpisalò. Ecco quanto riportato dai colleghi di TuttoC.com: “E’ una squadra costruita per vincere il campionato, che con il cambio di allenatore ha conquistato 4 punti e si trova in sesta posizione. Una formazione tosta con nomi giocatori importanti. Siamo molto arrabbiati perché, nonostante le buone prestazioni, non siamo riusciti a portar via punti da queste due trasferte. C’è la consapevolezza di dover far meglio, di lottare di più e cercare di fare punti. Domani speriamo sia una bella giornata sia dal punto di vista meteorologico che dal quello del risultato”.