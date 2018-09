Fermana, Destro: "Iniziamo a stringere per l'inizio del campionato"

Flavio Destro, tecnico della Fermana, ha commentato così l’amichevole vinta ieri dai suoi: “Bisogna iniziare a stringere e fare minutaggio, soprattutto per i giocatori che ne hanno bisogno. Per questo oggi ho deciso di lasciarne in campo alcuni per l’intera gara. In base a quanto visto oggi dico che dobbiamo migliorare e velocizzare molto, perché se giochiamo lenti diventiamo prevedibili e se diveniamo prevedibili non si va da nessuna parte. Per quanto riguarda lo slittamento dei calendari, fino a nuova comunicazione, per me, ad oggi, si gioca domenica per cui ci prepareremo mentalmente e fisicamente con questo obiettivo. Aspettiamo notizie, speriamo che sia così. Devo far capire ai ragazzi che noi adesso abbiamo un appuntamento e ci alleniamo per questo. Poi se ci diranno che non dobbiamo giocare ne prenderemo atto. La prossima settimana seguiremo il programma della settimana tipo”, ha concluso.