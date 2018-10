Fermana, Destro: "Nervosi e contratti, tre rossi in cinque gare non va"

Flavio Destro, tecnico della Fermana, ha commentato ai canali ufficiali la situazione canarina dopo la prima sconfitta stagionale che ha fatto perdere ai gialloblu la vetta del Girone B di Serie C: "Deve rimanere la consapevolezza che eravamo troppo nervosi e contratti. Tre partite in una settimana ci hanno un po’ penalizzato, nel senso che abbiamo accusato un po’ di stanchezza. Sapevamo di non essere al cento per cento, ma questo non deve crearci una scusante. Approccio sbagliato non dal punto di vista caratteriale. La nostra è una posizione invidiabile quindi non dobbiamo cadere nel tranello di farci innervosire. Comunque gli errori capitano e anche le condizioni del campo non sono una scusante: non è certo questo il motivo della nostra sconfitta, perché era così anche con gli avversari. È stata una questione di gambe. Il motivo di questa sconfitta è che noi non eravamo nella partita giusta, loro si e abbiamo perso i duelli. Bisogna anche riconoscere il merito degli avversari. Ad ogni modo non si parla mai di singoli, né quando si vince né quando si perde. Il rosso di Scrosta? È stata la terza espulsione in 5 partite e questo non mi piace per niente. Il nervosismo non è giustificabile neanche nella sconfitta", ha detto.