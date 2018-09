Fermana, Destro: "Ragazzi concentrati, Virtus Verona ha entusiasmo"

In vista del match contro la Virtus Verona, il tecnico della Fermana Flavio Destro ha parlato in conferenza stampa: "Nel corso della preparazione questa squadra si è messa in luce per entusiasmo - riporta il sito ufficiale del club - e voglia di non passare inosservata. Ho visto i ragazzi belli concentrati. D’altronde ora iniziamo davvero e sappiamo che non dovrà mancare la mentalità giusta per affrontare questo percorso lunghissimo. Lo stato d’animo è di grande carica. Con la Coppa è vero che affrontavamo una gara ufficiale, ma il campionato, seppure inconsciamente, è un’altra cosa: le motivazioni devono essere diverse perché si entra nel vivo della stagione. Sicuramente noi non dobbiamo perdere mai ciò che ha rappresentato il nostro cavallo di battaglia: l’aiutarsi l’uno col l’altro, lo spirito di squadra, l’ardore agonistico, la tenacia e la voglia di combattere. Marcantognini? Abbiamo diversi portieri tutti estremamente validi e credo che nel corso della stagione ognuno potrà darci il suo contributo. Virtus Verona? E’ una matricola che si conosce meno e, aggiungo, che arriva in categoria con grande entusiasmo. Si è messa in luce nel corso dell’estate battendo il Pordenone, ha passato il turno di Coppa e sicuramente vorrà mettersi in mostra per fare bella figura. Non sottovalutiamola".