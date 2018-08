Fermana, Destro: "Rinvio campionati inutile nascondere sia un problema"

Il tecnico della Fermana Flavio Destro ha parlato in conferenza stampa, riporta il sito ufficiale della società, del rinvio dei campionati: “E’ inutile nascondere che sia un problema, perché bisognerà dosare al meglio le forze e cercare di non arrivare troppo stanchi già alla partenza visto che in pratica, per l’inizio del torneo avremo iniziato la preparazione due mesi prima. Chiaramente si era programmato il lavoro considerando che il Campionato iniziasse il 26 agosto, così cambia tutto”.