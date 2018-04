Fermana, Destro: "Traguardi importanti, ma non mi accontento"

Fonte: www.tuttoc.com

Con la Fermana ha raggiunto tre obiettivi su tre (playoff, promozione dalla D alla C e salvezza da matricola in C) ed ha anche un altro anno di contratto, ma inevitabilmente mister Flavio Destro potrebbe pensare diversamente per il suo futuro. In conferenza stampa però il tecnico non sembra vedersi lontano dai colori gialloblù: "Abbiamo ancora due partite da onorare e possibilmente cercare di vincerle, poi io non sono uno che si accontenta. Alla fine del campionato ci sarà modo di ricaricare le batterie, ma l'essere appagato non fa comunque parte del mio vocabolario. Io cerco sempre di cercare obiettivi e situazioni che permettano di raggiungere traguardi importanti. In questi tre anni ci siamo riusciti, bisogna continuare su questa strada".