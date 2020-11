Fermana, dopo Massolo anche Manetta positivo al Covid-19. Sede chiusa fino al 30/11

Non solo Samuele Massolo. In casa Fermana è stata riscontrata una seconda positività al Covid-19, che ha stavolta colpito Marco Manetta: come il portiere, anche il difensore, come fa sapere la società marchigiana, "si trova in isolamento domiciliare ed è costantemente in contatto con lo staff sanitario per monitorare l’evolversi del quadro clinico".

Data la situazione, però, il club ha altresì comunicato che "in via precauzionale la sede societaria rimarrà chiusa fino a lunedì 30 novembre compreso. Tutte le attività saranno svolte in modalità smart working".