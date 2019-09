© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere Luca Gemello ha parlato in fase di presentazione della trattativa per portarlo alla Fermana dal Torino svelando un retroscena: “Finalmente sono qui, ero iscritto in lista UEFA con il Torino ma non me le lo avevano detto e ho dovuto attendere due settimane. Sono rimasto in bilico fino all’ultimo giorno di mercato ma alla fine ce l’abbiamo fatta. - continua Gemello come riporta il sito del club – Allenarmi in questi mesi con Sirigu è stato un privilegio assoluto, ho imparato moltissimo, più che negli anni precedenti. Per me è un esempio. Obiettivi? Sono qui con grande voglia, è il primo anno fra i grandi e spero che la Fermana sia il mio trampolino di lancio”,