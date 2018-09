Fermana, goleada in amichevole sul campo del Montegranaro

Fonte: fermanafc.com

La Fermana s’impone per 4-0 nell’amichevole col Montegranaro (Seconda categoria) chiudendo la prima frazione di gioco sul 2-0 e calando il definitivo poker nella ripresa. Amichevole utile a mister Flavio Destro per provare diverse soluzioni con giocatori attualmente in prova, come Cenci e Marcantognini, ma soprattutto per lasciarne altri in campo per gli interi 90 minuti così da intensificare il minutaggio sulle gambe.

Cronaca: al 4′ la difesa si casa si salva sottoporta, sul traversone di Cenci. Lupoli è atterrato in area al 6′ e si guadagna il calcio di rigore: dal dischetto è lo stesso a realizzare 1-0. All’8′ la barriera ribatte la punizione di Giandonato, sulla ribattuta D’Angelo ci prova con una conclusione a giro dal limite dell’area e Prioletta in tuffo si salva in angolo. Ancora D’Angelo al 16′ per Cenci che serve Da Silva, ma sulla sua conclusione arriva Prioletta. Si fa rivedere Cenci al 21′ con un tiro rasoterra dal limite dell’area che finisce fuori. Al 22′ D’Angelo scambia velocemente con Da Silva per poi servire in area piccola Lupoli che in rovesciata spedisce la sfera sopra la traversa. C’è anche spazio per una traversa colpita da Scrosta. La Fermana raddoppia al 25′ con Da Silva: 2-0. Solo qualche minuto più tardi, al 31′ è annullata la rete di Lupoli per un dubbio fuorigioco. Ci riprova un giro di lancette più tardi Lupoli, ribattuto dal portiere avversario.

Al 34′ sullo sviluppo di una punizione, Da Silva cerca subito Giandonato che va al tiro da fuori area, calciando alto. Al 36′ alla punizione di Moretti subito in porta, risponde Marcantognini che trattiene. Da Silva spedisce la sua punizione da 30 metri, al 39′, sopra la traversa. Al 43′ Prioletta si esalta sulla conclusione di Da Silva.

Nella ripresa mister Destro prova altre soluzioni. È Lupoli a realizzare subito il 3-0. Lo stesso Re Artù sfiora il gol al 25′s calciando fuori. Altra serie di occasionissime per Kacorri che colpisce un palo e una traversa. Rete annullata a Lupoli al 31′st. Lo stesso chiude però l’incontro al 45′st suggellando il 4-0 e firmando così la tripletta.

MONTEGRANARO: Prioletta, Calvagni, Ulivello, D’Ambrogio, Bracalente, Moretti, Susino, Strappa, Berdini, Meschini, Ruamba. All: Pirro.

FERMANA 1: Marcantognini (Ginestra), Iotti, Sarzi Puttini, Giandonato, Comotto, Scrosta, Palumbo (Kacorri), Cenci, Lupoli, Da Silva (Marozzi), D’Angelo. All: Destro

FERMANA 2: Ginestra, Iotti, Sarzi Puttini, Giandonato (Palumbo), Comotto (Fofanà), Scrosta, Kacorri, Cenci, Lupoli, Marozzi, D’Angelo (Nasic). All: Destro

Arbitro: Petrini di Fermo

Primo tempo: 6′ Lupoli, 25′ Da Silva.

Secondo tempo: 10′ Lupoli e 45′ Lupoli.