© foto di Uff. Stampa Fermana

Dopo un’estate che lo ha visto al centro di numerose voci di mercato per il difensore Edoardo Scrosta, classe ‘92, sarà blindato dalla Fermana. Il club e il calciatore infatti avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2022 come rivelano i colleghi de La Gazzetta dello Sport.