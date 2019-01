© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La sfida per accaparrarsi le prestazioni di Giancarlo Malcore, attaccante classe 1993, è stata vinta dalla Fermana: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il club marchigiano sta chiudendo in questi istanti per l'arrivo del giocatore in prestito secco dal Cittadella.