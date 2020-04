Fermana, Molinari si ritira: "Avrei voluto salutare tutti allo stadio, ma non è stato possibile"

L'esperto attaccante Hernan Molinari, classe '82, si appresta a salutare la Fermana e quell'Italia in cui gioca dal lontano 2004 per far ritorno in Argentina. Lo ha annunciato lo stesso calciatore in un'intervista rilasciata al sito del club gialloblù: “Non avrei voluto lasciare il calcio in questa maniera, avrei voluto salutare i miei tifosi allo stadio, in un'altra maniera, avrei voluto dire addio al calcio in maniera diversa, ma questo virus non me l'ha permesso. Sono ore che piango per questo motivo, ma posso dire che aver chiuso la mia carriera qui è stata la scelta migliore che potessi fare. La Fermana è stata casa mia fin dal primo giorno in cui sono arrivato, mi ha fatto crescere come persona anche se sono arrivato che avevo 35 anni e resterò tifoso di questa squadra anche dall'Argentina. - continua Molinari ripercorrendo i momenti più belli della sua avventura – Sicuramente la gara contro l'Amitermina è un ricordo indimenticabile, era la mia prima, ci trovavamo in un momento difficile e nessuno pensava che saremmo potuti arrivare in C in un paio d'anni. Poi l'esordio fra i professionisti a 37 anni e i gol con questa maglia, non mi aspettavo di segnare quattro reti in così poche gare. Poi il momento brutto è proprio questo, l’addio senza poter salutare amici, compagni di squadra e tifosi. Futuro? Torno a casa da mia moglie e mia figlia che non vedo da due mesi, poi a giugno nascerà la mia secondogenita e appena finirà questa situazione inizierò la mia nuova vita. Sono stato in pensione per 37 anni, ora si inizia a lavorare”.