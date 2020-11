Fermana, nuovi test anti Covid-19: dopo le due positività riscontrate, gli altri son negativi

Dopo le positività del portiere Samuele Massolo e del difensore Marco Manetta (entrambi in isolamento domiciliare e monitorati per l'evolversi della situazione clinica), e la sede societaria precauzionalmente chiusa fino a lunedì 30 novembre compreso, in casa Fermana ci sono buone notizie: il ciclo di tamponi che ha preceduto la gara contro il Matelica ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Questa la breve nota della società marchigiana: "La Fermana comunica che il ciclo di tamponi molecolari cui è stato sottoposto il gruppo squadra nella giornata di venerdì ha dato esito negativo".