Fermana, per la fascia sinistra occhi puntati su Guerra

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Nuovo obiettivo per la fascia mancina per la Fermana. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club gialloblu avrebbe messo nel mirino Walter Guerra, classe '91, nella scorsa stagione in Serie D con la maglia dell'Agnonese, con la quale ha firmato oltre a tre reti ben otto assist in campionato.