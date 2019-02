Bell’acquisto in prospettiva della Fermana che si muove guardando al futuro, anche del suo settore giovanile. La società comunica di aver riscattato a titolo definitivo dalla Jesina l’attaccante Mattia Cardinali, classe 2003 originario di Borghetto in provincia di Ancona, arrivato in gialloblu nel corso della passata estate. Un buon profilo quello del giovane che si è saputo mettere in luce e distinguere per le sue qualità tecniche e comportamentali, tanto da spingere la società a concludere l’investimento nei confronti del giovane prima del termine della stagione. Per Cardinali una prima parte di Campionato con la squadra U17 Nazionale di mister Fabio Scoponi, prima di passare con la Berretti allenata dal tecnico Massimo Perra.