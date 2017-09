Fermana-Samb, il sindaco di Fermo: "Pare scongiurata la sconfitta a tavolino"

© foto di Federico De Luca

Come ormai noto, è stato sospesa al 32' del secondo tempo, sul punteggio di 1-0 in favore dei locali, la sfida tra Fermana e Sambenedettese, a seguito di un principio di incendio del generatore che alimentava l'impianto d'illuminazione dello stadio di Fermo; la squadra rossoblù ha subito richiesto l'accesso agli atti dell'omologazione dello stadio "Recchioni" di Fermo, e adesso starà proprio alla Fermana dimostrare che il generatore è stato sottoposto regolarmente alla manutenzione certificata e prevista per legge, di modo che non sia esente da responsabilità circa l'accaduto e abbia la possibilità di riprendere la gara dal momento dell'interruzione; in caso contrario, il rischio dello 0-3 a tavolino sarebbe più di un'ipotesi. Ma, attraverso il sito cronachefermane.it, in un intervento ripreso anche da tuttosamb.it, sulla questione si è espresso Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo:

"Da indiscrezioni delle autorità che siamo riusciti a captare l’ipotesi della vittoria a tavolino della Samb sembra scongiurata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il principio di incendio e avrebbero accertato la natura del guasto: dovrebbe trattarsi di una causa esterna, non riconducibile quindi al controllo diretto della Fermana".