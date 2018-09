Umberto Simoni, da tre anni il numero uno della Fermana, sempre incline ad alzare l’asticella, si è invece dimostrato pragmatico in occasione della presentazione della squadra che affronterà la nuova stagione: "L’obiettivo? Quello di rimanere in Serie C, abbiamo una squadra in grado di lottare con le altre. I ragazzi sono bravi e saranno all’altezza della situazione. A loro ricordo solo una cosa: siete dei professionisti, quindi date sempre tutto dal primo all’ultimo minuto. La società ha fatto dei sacrifici per formare questa rosa. Facciamo il passo lungo secondo la gamba e non vogliamo fare come quelle realtà che invece rovinano il calcio italiano", ha detto il presidente come raccolto dai colleghi del Corriere Adriatico.