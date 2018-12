In casa Fermana si avvicina la gara con l’Imolese, matricola che si sta rendendo protagonista in positivo. Sarà la terza gara in una settimana e richiamerà in canarini in trasferta. A seguirla sarà come sempre il presidente Umberto Simoni, pronto a suonare la carica ai gialloblu: “Siamo tornati in alto – commenta il presidente in una nota ufficiale - però dobbiamo continuare a rimanere umili e a lavorare come abbiamo fatto fino adesso. L’Imolese sta attraversando un buon momento, per questo motivo, sabato, dobbiamo mettercela tutta per ottenere un risultato positivo! Quindi grinta e determinazione è quello che vi chiedono la società e i tifosi – conclude Simoni. - Anche ad Imola saremo in tanti ad incitarvi per ottenere un risultato utile”.