Fermana, Simoni sul derby col Matelica: "Dobbiamo lottare con grinta e agonismo"

vedi letture

Come riporta notiziariocalcio.com, il presidente della Fermana Umberto Simoni ha sottolineato l'importanza del match contro il Matelica in programma domenica. Queste le sue parole: "Il Derby con il Matelica è molto importante per la nostra società e dunque l’invito alla squadra è di tenere altissima la concentrazione. Dobbiamo lottare su ogni pallone con grinta e agonismo perché solo così si potrà uscirà dal campo di gioco con un risultato positivo. La società vi è vicina come lo sono i tifosi anche se non potete sentire il loro grido di incoraggiamento. Quindi comportatevi da veri professionisti come siete, lottate dal primo minuto all’ultimo per questa maglia e il risultato positivo arriverà sicuramente. Forza ragazzi”.