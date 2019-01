© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Si muove il mercato della Fermana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com è ad un passo dalla chiusura l'operazione per Nicolò Sperotto, difensore classe 1992, avvistato nelle scorse settimane sugli spalti del 'Recchioni' per il match contro al Triestina. Per il fronte offensivo piace, infine, Sacha Cori del Monza.