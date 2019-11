© foto di Flavio Mazzoleni

Dopo la gara del Bruno Recchioni di Fermo (finita per 2-0 a favore dei veneti), la Virtus Verona ha deciso di lasciare il proprio spogliatoio pulito e in ordine come l’aveva trovato e lasciando sulla porta dello stesso un messaggio di ringraziamento per la Fermana: “La società e i tifosi della Virtusvecomp Verona ringraziano per l’accoglienza e la disponibilità la società Fermana. Augurando alla stessa le migliori fortune calcistiche”.

Un messaggio e un comportamento da parte del club veneto e dei suoi tesserati che non è passato inosservato a quello marchigiano che ha risposto via social: “Spogliatoio pulito a fine gara. Stima reciproca e rispetto sia fuori che dentro al rettangolo di gioco - ha scritto la Fermana in un post pubblicato su Instagram – Grazie VirtusVerona, ci vediamo al ritorno".