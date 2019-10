Ferrani e Rimini-Cesena: “È il primo derby, non vedo l’ora di vincerlo”

Spazio alle parole di Manuel Ferrani, riminese e capitano del Rimini, in vista del derby contro il Cesena previsto per il prossimo turno di campionato: “È il primo derby e non vedo l’ora di vincerlo. Potrebbe essere la gara della svolta. - spiega il calciatore biancorosso – Nella sua carriera un calciatore ha tanti sogni, il mio in questo momento è battere il Cesena. Servirà una prova tosta e attenta. La partita di coppa non fa testo, il Cesena non ci è superiore”.