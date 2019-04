Fonte: TuttoC.com

Il direttore sportivo Fabrizio Ferrigno, intervistato da ZonaCalcio.net, ha detto la sua sul big match della 34^ giornata, Juve Stabia-Trapani: "E’ una grandissima partita, ma non credo che sarà spettacolare, potrebbe essere decisa da qualche calcio piazzato. La Juve Stabia in casa ha dimostrato di essere padrona del campo con un possesso continuo mentre il Trapani, invece, in trasferta perde sempre qualcosa rispetto alle prestazioni che offre tra le mura amiche".