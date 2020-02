vedi letture

Festa (Sindaco Avellino): "Serve una soluzione per l'Avellino. Tifo per gli imprenditori locali"

Il sindaco d’Avellino Gianluca Festa ai microofni di Sport Channel è tornato a parlare del futuro del club irpino spiegando di tifare per l’arrivo di una cordata locale che possa riportare serenità e certezze: “Bisogna trovare una soluzione alla società e in tal senso mi pare che ci sia stato qualche passo avanti. Come sindaco ho il dovere di mediare, ma cerco di comparire il meno possibile. Mi pare che ci sia la volontà da parte di Izzo di cedere, bisogna trovare l'intesa con Circelli. - continua Festa parlando del possibile arrivo di D’Agostino - Tifo per gli imprenditori irpini, in modo che con passione e competenza possano varare un progetto serio. Non dimentichiamo, però, che Izzo e Circelli hanno risolto un problema e che fare calcio è dispendioso. Si può tornare in B nel giro di 2 o 3 anni mettendo in campo energia e amore".