Fidelis Andria, Lattanzio: "Felice per i gol ma non per i risultati"

© foto di Giuseppe Scialla

Riccardo Lattanzio, attaccante della Fidelis Andria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: “I due gol consecutivi contro Lecce e Sicula Leonzio? Sono contento, ma sarei stato strafelice se fossero serviti a portare a casa sei punti e non due. Anche contro la Sicula Leonzio abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare e non lo abbiamo fatto se poi non ci riesci, devi essere concentrato fino all'ultimo secondo. Invece su una distrazione è arrivato il calcio di rigore che ci ha punito e quell'1-1 che ci va stretto. La prossima sfida contro il Bisceglie da ex? Ho deciso di tornare ad Andria, ma Bisceglie è un’esperienza indimenticabile, dove ho vissuto un’annata da incorniciare. Per me sarà un bellissimo momento, ma spero di fargli lo scherzetto e cercare di ottenere i primi tre punti stagionali con la Fidelis".