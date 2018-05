Fidelis Andria, Maurantonio nel mirino del Bari

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Possibile salto in Serie B, almeno stando a quanto riferisce il sito bzona.it, per il portiere della Fidelis Andria Roberto Maurantonio, classe '81. L'esperto estremo difensore pare infatti essere tornato nel mirino del Bari, che già lo aveva seguito in estate senza però che la trattativa si concludesse, adesso una nuova pista pare essersi aperta.