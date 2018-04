Fidelis Andria, Papagni: "Vincere per avvicinare la salvezza"

Fonte: Tuttocalciopuglia.com

La sfida contro l'Akragas potrebbe valere la virtuale permanenza in Serie C: in casa Fidelis Andria vi è consapevolezza, ragion per cui ottenere i tre punti contro il già retrocesso sodalizio siciliano diventa fondamentale.

Alla vigilia del match, in sala stampa è intervenuto il tecnico federiciano Aldo Papagni. Queste le sue dichiarazioni:

"Ho messo i ragazzi in guardia: l'Akragas, pur essendo già retrocesso, nelle ultime uscite è stato in grado di imporre il pari al Cosenza e di mettere in difficoltà Trapani e Virtus Francavilla. Siamo consapevoli dell'importanza del match: vincere significherebbe prolungare la striscia positiva di risultati utili, ma soprattutto avvicinarsi al traguardo-salvezza".