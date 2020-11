FIGC, accolto parzialmente il ricorso del Catania. Restituiti due punti al club etneo

Nell'udienza tenutasi questa mattina, il Catania si è visto accogliere in maniera parziale il ricorso sui punti di penalizzazione. Ai siciliani sono stati restituiti due punti. Il club rossoazzurro passa così da sei a otto punti agganciando Monopoli e Virtus Francavilla al decimo posto. Questo il comunicato della FIGC:

"La Corte Federale d’Appello accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di recidiva".