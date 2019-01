Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Albissola (Girone A di Serie C), il Matera (Girone C di Serie C) e il Rieti (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa commesse dai rispettivi dirigenti. Le società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta.