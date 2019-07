FIGC, Gravina: "Giornata speciale. Ma siamo ancora un cantiere aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dal palco del salone d'onore del Coni ha parlato dei calendari di Serie C che inizieranno a breve: "È una giornata speciale, inizia una nuova stagione, importante, che parte in un momento in cui si iniziano a testare le progettualità delle nostre 60 squadre, ma questa è una giornata che sottolinea come il nostro mondo rappresenti un cantiere aperto, c'è molto da lavorare ma noi vogliamo dare le giuste risposte, tutti insieme, anche con le altre leghe. deve nascere una nuova cultura sportiva, di nuova visione e nuova prospettiva. Tutti assieme”.