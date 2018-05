FIGC, pioggia di penalizzazioni in C: altri dieci punti per il Matera

Nuova pesante infornata di penalizzazioni in Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato sei società per violazioni Co.vi.soc. La sanzione più pesante è per il Matera, penalizzato di ben dieci punti. Nel girone C sei punti di penalità anche per Akragas e Siracusa. Nel girone A sono stati comminati due punti di penalizzazione a Gavorrano, Piacenza e Mestre. Prosciolte invece da ogni addebito, nel girone B, Pro Piacenza e Santarcangelo.