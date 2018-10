FIGC sul format Serie B: "Aperta una riflessione in attesa del CdS"

Nel comunicato stampa emesso dalla FIGC dopo il Consiglio Federale di questa mattina fra le altre cose si parla del format della Serie B in un paragrafo titolato “Ordinanza del TAR del Lazio in ordine al format del Campionato di Serie B”. “Tenuto conto delle diverse pronunce dei vari gradi della giustizia sportiva e della giustizia amministrativa, in attesa del giudizio in merito del Consiglio di Stato previsto per il prossimo 15 novembre, nel pieno rispetto del giudizio politico di ogni consigliere sui provvedimenti adottati, in Consiglio Federale, come da relazione del presidente Gravina, si è avviata una riflessione tesa alla tutela del valore della competizione sportiva".