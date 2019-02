Filippi: "Per battere il Pontedera servirà la migliore Olbia della stagione"

Fonte: TuttoC.com

"Per battere il Pontedera servirà la migliore Olbia della stagione".

Come riferiscono i canali ufficiali dell'Olbia, esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico gallurese Michele Filippi, alla vigilia del match contro i toscani. Proseguendo poi:

"Non abbiamo ancora fatto niente, ma lo spirito e il grado di consapevolezza riconquistati dalla squadra ci hanno permesso di allenarci con ulteriore serenità e convinzione. Dopo la pausa forzata, ripartiamo determinati a conquistare il massimo risultato contro un avversario ostico che gode legittimamente dei favori del pronostico. Il Pontedera è una squadra in salute che fa della continuità e dell'equilibrio un punto di forza. Per la categoria rappresenta un esempio modello: in questo biennio hanno ottenuti risultati importanti superando con maturità anche momenti difficili. Al Nespoli troverà tuttavia un'Olbia fortemente motivata a esprimere con rabbia furente il massimo potenziale. Dobbiamo puntare a fare la migliore prestazione dell'anno".

Una nota va poi anche al mercato: "Sono arrivati giocatori validi e di prospettiva che ci riportano al giusto numero di effettivi. Questo ci consente di alzare la qualità degli allenamenti, un aspetto per me molto importante perché, per i ragazzi stessi, avere dei competitor interni è funzionale alla loro crescita. Ci tengo comunque a ringraziare il responsabile del Settore Giovanile Mauro Uscidda per il prezioso supporto che ci ha dato in queste settimane".