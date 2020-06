Finale a Cesena: Ternana KO, la Juventus U23 vince la Coppa Italia di Serie C

La Juventus Under 23 vince la Coppa Italia di Serie C, il primo trofeo della sua breve storia di due anni. Contro la Ternana, squadra esperta e che ha provato in tutti i modi a fermare la gran voglia dei ragazzi di Pecchia, gasati evidentemente dall’appuntamento con la storia. Davanti all’intera squadra dirigenziale dell’area sportiva bianconera, capitanata in tribuna da Fabio Paratici e Federico Cherubini, i giovani bianconeri hanno dato prova del loro valore portando a termine una bella rimonta nel primo tempo e gestendo con diligenza nella ripresa.

Match che si sblocca dopo cinque minuti con un bel calcio di punizione dal limite di Mammarella che scavalca la barriera e beffa Nocchi. Sei minuti dopo Brunoni chiude un triangolo con Del Sole, costringe al fallo in area Russo e realizza con precisione dagli undici metri. Dopo la mezz’ora i bianconeri provano a sorprendere in velocità, Fagioli serve a Del Sole che di testa becca la traversa. La Ternana si rende pericolosa con Partipilo che spara alto da due passi. Dunque, prima dell’intervallo, Marchi gioca di esperienza e sostiene Brunoni, la palla finisce tra i piedi di Rafia che ribalta il risultato. Il neo entrato Wesley spreca malamente a inizio ripresa la terza rete bianconera. Al 58’ Nocchi spegne un’altra punizione insidiosa di Mammarella. Il match si fa tirato, Gallo e Pecchia provano a rimescolare le carte con sfruttando i cambi. La Ternana all’83’ resta in dieci per la doppia ammonizione di Defendi. Portanova potrebbe chiudere il match sul finale ma è poco lucido sotto porta. La squadra di Gallo ci prova fino al termine ma sono i ragazzi di Pecchia a festeggiare: è il primo trofeo della breve storia dell’unica Seconda Squadra in attività nel calcio italiano.