Finale Berretti Serie C, la Feralpisalò batte 4-2 il Livorno

Dalla Moldavia all’Azerbaijan. Roberto Bordin fa il giro del mondo e non si ferma. “Mi è piaciuto il progetto biennale, in società c’è voglia di riportare il Neftchi Baku nelle zone alte della classifica. Qui c’è la volontà di fare qualcosa di importante, domenica si riparte”, dice...

Bologna, non solo Inglese: per l'attacco occhi su Calleri e Araujo

Tottenham, Rose verso la cessione. Man United in pole, Juve defilata

Cutrone: "Sono un ragazzo fortunato. Per il Milan gioco anche in porta"

Roma, domani la prima offerta ufficiale del Real Madrid per Alisson

Fiorentina, per il centrocampo obiettivo Henderson del Bari

Tumminello: "Atalanta squadra giusta per rilanciarmi dopo l'ultimo anno"

Bologna, Dimarco è il nome per rimpiazzare Masina

Sassuolo, per il ritorno di Zaza il Valencia chiede 20 milioni

Napoli, Manchester United su Koulibaly: maxi offerta in arrivo

Juventus, si continua a lavorare per Cancelo e Darmian

Napoli-Chelsea, un patto di non belligeranza sul mercato libera Sarri

Samp, Mikulic verso il ritorno in patria: andrà all'Hajduk

Chelsea, Rugani e Manolas obiettivi per la difesa. Koulibaly incedibile

Parma, idea Dainelli se non arriva Silvestre

Lazio, frenata per la cessione di Felipe Anderson al West Ham

Juventus, rifiutata offerta del Leganes per Kean

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 giugno

Ad andare in vantaggio sono stati i toscani al 9′ su rigore con Pallecchi, a cui ha risposto al 21′ Bertoli. Gli altri gol sono stati segnati nel secondo tempo: al 2′ st. di Bertoli (Feralpisalò), al 22′ st di Turlini (Feralpisalò), al 40′ di Mandruccolo (Livorno) e al 45′ Kopani( Feralpisalò).

Un giovedì dedicato interamente al calcio dei giovani, quello che è andato in scena col campionato nazionale "Dante Berretti". La finale scudetto del "Berretti Serie C", giunto all’edizione numero 52, si è giocata tra Feralpisalò e Livorno al Centro Sportivo Poggio degli Ulivi di Città S.Angelo (Pescara) davanti a una tribuna piena. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Feralpisalò allenata da Damiano Zenoni, che ha vinto 4-2 sul Livorno di Luigi Pagliuca.

