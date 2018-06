Finale scudetto Under 15, trionfa il Padova

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Va al Padova del tecnico Claudio Ottoni lo scudetto Under 15 al termine della finalissima col Bisceglie di scena al Benelli di Ravenna. Succede tutto nella ripresa, quando Matteo Radoni sigla una doppietta e Giovanni Fabbian chiude i giochi. Pregevoli, in occasione dei primi due gol patavini, gli assist di Matteo Sartori, finalizzati dal sinistro chirurgico del suo compagno di squadra che non ha lasciato scampo prima a Carotenuto e poi a Colella (subentrato al numero uno titolare). Il 3-0 risolutivo di Fabbian è arrivato con una conclusione ed è stato l'ultimo atto di una sfida sempre in mano ai veneti anche nel primo tempo.