Flop Livorno, ad Arezzo perde due volte la testa

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Spazio alla sconfitta del Livorno sul campo dell'Arezzo nelle pagine de Il Tirreno che parla di vero e proprio flop amaranto: “Il Livorno perde due volte la testa con sei espulsi fra campo e panchina. Il Siena vince e firma il sorpasso. - continua poi il quotidiano - Giornata nera per il Livorno, ormai ex capolista, che perde il primato (e la testa) sul campo dell'Arezzo. Squadra in difficoltà, non riesce mai a dettare il ritmo contro un avversario che tra crisi societarie e di classifica bazzica nei bassifondi. Serata negativa, grande sofferenza a centrocampo. Murilo-Manconi doppio disastro. Fantasma Valiani. Teste basse e via, i giocatori restano in silenzio”.