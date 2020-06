Floro Flores in città: e l'Arezzo spera. Ma l'ex attaccante è solo in visita di cortesia

Grande scalpore, quest'oggi, ad Arezzo, quando in giro è stato visto Antonio Floro Flores che, con la famiglia, ha fatto visita alla città e ha poi avuto un colloquio con il Dg amaranto Ermanno Pieroni.

Come riferisce arezzonotizie.it, l'ex attaccante è in Toscana da ieri sera, proprio nella città di cui ha difeso i colori dal 2005 al 2007 e dove ha lasciato un indelebile ricordo, tanto che in molto si sono chiesti se fosse possibile un riavvicinamento tra le parti. Ma per il momento non c'è niente, il colloquio con il dirigente del club è stato semplicemente di cordialità: ai tanti tifosi che gli hanno chiesto una foto, e il suo ritorno, Floro Flores ha però risposto che un giorno non disdegnerebbe di poter allenare il Cavallino.