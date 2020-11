Focolaio Covid-19 nell'Arezzo. lo staff medico: "A rischio anche la sfida con la Samb"

Il responsabile dell’area medica dell’Arezzo Egidio Giusti e il medico sociale Claudio Catalani intervistati da Arezzonotizie hanno parlato del focolaio di Covid-19 che è divampato in casa toscana spiegando che potrebbe essere altre le gare rinviate dopo quella contro il Mantova. “Al momento i calciatori positivi al Covid-19 sono per lo più asintomatici, solo uno o due presentano sintomi riferibili al virus, ovvero sono paucisintomatici. - spiegano i due medici - A nostro avviso anche la sfida contro la Sambenedettese è a rischio totale, è un diritto non giocare in situazioni come queste e non capiamo perché l'Arezzo dovrebbe giocarsi quel bonus. L'Arezzo ha 14 giocatori positivi, non ha alcun portiere a disposizione. Il regolamento parla chiaro. In questo momento ci preme ringraziare ancor di più la proprietà perché ha esaudito fin dall'inizio ogni nostra richiesta per rispettare tutti i protocolli, investendo importanti risorse. Questo fa onore alla dirigenza".