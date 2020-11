Focolaio Covid in casa Viterbese. Sedici positivi e anche la gara con la Paganese è a rischio

Continua ad essere particolarmente complessa la situazione in casa Viterbese a causa dell’alto numero di contagiati dal Covid-19. Il Corriere di Viterbo ricorda come siano ben 16 fra calciatori e componenti dello staff tecnico gli eletti del club laziale attualmente positivi. Un vero e proprio focolaio, quello emerso in Tuscia, che mette a serio rischio la disputa del match di campionato in calendario domenica prossima contro la Paganese dopo che è saltato anche quello del passato weekend in casa del Palermo.