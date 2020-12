focus La Top 11 del Girone A di Serie C: bell'esordio per Bucosse. Conferma Kabashi

Serie C

Oggi alle 06:55 Serie C

E' andata in archivio la 15^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Como-Carrarese 2-1

Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2

Olbia-Renate 2-2

Giana Erminio-Grosseto 0-1

Juventus U23-Alessandria 0-1

Lucchese-Piacenza 1-0

Pergolettese-Novara 2-0

Pistoiese-Livorno 1-0

Pro Patria-Lecco 2-1

Pro Sesto-Pontedera 0-2

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-5-2:

Bucosse (Juventus U23): che si senta l'influenza di Buffon? All'esordio tra i pro, il classe 2002 è devastante, e blinda la porta, tanto da costringere l'Alessandria agli straordinari per superarlo. Coraggioso nelle uscite, anche al limite dell'area, si supera con un intervento su Cosenza.

Pierozzi (Pistoiese): non solo difende ottimamente la sua corsia, ma si improvvisa anche terminale offensivo, con tante sgroppate sulla fascia destra, che lo portano spesso sul fondo. Reclama anche un rigore, che non viene però assegnato: imprendibile per gli avversari.

Ciolli (Grosseto): la Giana in avanti non è proprio impeccabile, ma il capitano maremmano si supera e dirige la difesa da vero leader, bloccando tutte le palle, a terra o aeree, che passano dalla sua parte. Ha carisma, è un punto di riferimento per la squadra.

Bakayoko (Pergolettese): in crescendo il centrale gialloblù, che annulla completamente quel poco che mette a frutto l'attacco del Novara. La crisi dei piemontesi è aperta, lui la accentua con una prova sontuosa che fa prendere ulteriore sicurezza al suo reparto. Ottimo momento per lui.

Colombo (Pro Patria): no che il suo valore fosse in discussione, ma è una conferma continua. Anche contro il Lecco, la sua, è una gara sontuosa, dove non sbaglia niente. Gioca bene, si sacrifica, spende energie: imprendibile.

Emmanuello (Pro Vercelli): non è la sua miglior gara, ma prende per mano la squadra in un match che pareva segnato a favore dell'Albinoleffe. I suoi non brillano, lui mette lo zampino nei gol che valgono un punto: prima l'assist, poi la rete. Dar continuità ai risultati è stato importante.

Kabashi (Renate): in coppia con Rada, li in mezzo è una delizia per gli occhi, anche oltre l'eurogol che segna su punizione. Duetta col compagno muovendo sempre l'azione, copre, imposta, imbriglia Giandonato togliendo il gioco dell'Olbia. Sugli scudi, ancora una volta.

Barba (Pontedera): intensità e intelligenza tattica a servizio della squadra, con gol sopraffino che chiude la gara con la Pro Sesto: destro all'angolino con grande coordinazione. E' il più costante tra i suoi, nel primo tempo brilla nella ripresa offre solo conferme.

Terrani (Como): è piuttosto fastidioso per la difesa della Carrarese, spesso spaventata dalle sue innumerevoli conclusioni che non trovano però fortuna. A ogni modo, crea molto anche per i compagni, con una prova di sostanza.

Ragatzu (Olbia): in solitaria tiene testa al Renate, l'avversario più ostico del Girone A. Apre il match con un eurogol, lo chiude procurandosi e realizzando il rigore che vale il pari: nel mezzo, tante ottime giocate, battaglia e classe pura. Un lusso vero per la categoria.

Eusepi (Alessandria): non una gara da manuale, nel primo tempo soprattutto perde spesso tanti contrasti, ma in un momento in cui i suoi devono togliersi di dosso negatività, eccolo nuovamente a togliere le castagne dal fuoco. L'importanza che si ha, passa anche da questi episodi.