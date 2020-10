focus La Top 11 del Girone A di Serie C: brillano Renate e Piacenza. E che Iocolano!

Serie C

Serie C

E' andata in archivio la 3^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Lucchese-Grosseto 0-2

Olbia-Pro Patria 0-1

Pistoiese-Pergolettese 1-1

Piacenza-Livorno 2-0

Albinoleffe-Pro Sesto 0-1

Carrarese-Pontedera 2-1

Lecco-Alessandria 2-1

Novara-Giana Erminio 2-1

Renate-Pro Vercelli 2-1

Juventus U23-Como rinviata a data da destinarsi per impegno delle Nazionali

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-1-2:

Livieri (Pro Sesto): la parata su Tomaselli e quella alla fine su Nichetti, sono la fotografia perfetta di una prestazione eccellente, che ha portato punti ai lombardi. Sempre attento e pronto nelle uscite, non si fa mai sorprendere, ed è veloce nel far ripartire i suoi.

Merletti (Renate): quella delle pantere brianzole è stata una gara qualitativamente alta, e questo è un ottimo punto di partenza. Menzione speciale per questo baby difensore, che sta giocando titolare in una squadra che pensa in grande: lui sta rispondendo presente. Con i vercellesi, prova al top, senza sbavature.

Murolo (Carrarese): il gol che decide la gara. Lo spirito del leader. La grinta. Il tutto in soli 46 minuti, quelli che gli bastano per avere un dirompente impatto su un match tutt'altro che facile. E' la carta vincente di mister Baldini

Ciolli (Grosseto): attento e pulito in ogni singolo intervento, sfodera una prestazione da vero capitano. L'attacco lucchese ci prova a dar pensieri, ma il suo lavoro è di sostanza: da li non si passa.

Visconti (Piacenza): è tutta sua la fascia sinistra, fisicamente e tecnicamente. Alle volte non è precisissimo, ma in ripartenza è letale per il Livorno, che lo soffre e non lo contiene.

Corbari (Piacenza): comunque eccellente la prova di tutta la squadra, la sua spicca ulteriormente perché rende al top anche adattato a centrocampo. Davanti alla difesa protegge, poi si spinge in attacco e segna il suo primo gol tra i professionisti. What else?

Buzzegoli (Novara): alla sua prestazione non manca niente. E' lui a decidere tempi ed equilibri, e anche a scombinare i piani di una comunque onesta Giana, mette in campo agonismo e classe: condisce il tutto con un assist e un eurogol.

Kabashi (Renate): una garanzia, questo il giusto aggettivo. Il centrocampo nerazzurro gira alla grande, come tutta la squadra, ma lui ha un quid in più a livello di giocate e intelligenza tattica. Indispensabile.

Iolano (Lecco): prestazione maiuscola di tutta la squadra contro la grande favorita, ma lui è il più ispirato. Giocate di classe, dribbling, un gol da cineteca: l'Alessandria cade ai suoi piedi.

Giuseppe Le Noci (Pro Patria): quando la carta di identità non conta, specie in un calcio che vuole sempre più giovani. Un solo tempo per fare la differenza, e un gol che vale tre preziosi punti.

Bortoluz (Pergolettese): soprattutto nel primo tempo, tutto quello che può fare lo fa. Si sacrifica per la squadra, spende tanto e propizia il gol che raddrizza una gara nella quale i lombardi avrebbero meritato sicuramente di più.