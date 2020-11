focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Giorgione e Caponi i leader assoluti

E' andata in archivio l'8^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Pro Vercelli-Giana Erminio rinviata per nebbia

Carrarese-Alessandria 0-2

Juventus U23-Lecco 1-1

Livorno-Pergolettese 3-2

Olbia-Lucchese rinviata per Covid-19

Albinoleffe-Pistoiese 1-0

Como-Pro Patria rinviata per Covid-19

Piacenza-Renate 3-3

Pontedera-Grosseto 0-0

Pro Sesto-Novara 3-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Mazzini (Carrarese): non solo non ha colpe sui gol, ma evita anche un passivo peggiore ai suoi. Toglie dall’incrocio una gran punizione di Castellano, respinge le botte di Parodi e sul finale evita il tris firmato Eusepi. E' in un momento di grazia, e sempre più determinante.

Pecorini (Pro Sesto): il Novara ci prova anche, ma dalla sua parte non si passa. Sale in cattedra e comanda, è sempre lucido, pulito e preciso in ogni singolo intervento compiuto.

Di Gennaro (Livorno): si ripete, e sforna un'altra eccellente prestazione, di quelle senza misura. Provvidenziale per i suoi, segna il secondo gol per tornare poi a presidiare la propria area: ha senso della posizione, si muove bene quando anticipa l'avversario, dà sicurezza al reparto.

Coccolo (Juventus U23): sempre più in crescendo, sta ormai assumendo movenze e tattica di un veterano. E tutto questo si vede nel provvidenziale intervento su un mancato gol di Nesta.

Giorgione (Albinoleffe): ha cuore e grinta, un vero sanguigno. Anche i piedi buoni, ovviamente, e lo dimostra nella prova contro la Pistoiese, dove è il motore costante dei suoi.

Caponi (Pontedera): certo, qualcosa sbaglia, ma l'attaccamento che mostra è qualcosa di eccezionale, quello che gli consente di dare sempre quel quid in più che fa poi la differenza collettiva. Cresce nel secondo tempo, e si carica sulle spalle tutto il peso della squadra: vero baluardo.

Castellano (Alessandria): tantissime grandi belle giocate, sempre precise ed efficaci, non spreca un pallone. E non lo spreca neppure quando si trova a dover siglare il gol che dimostra quanto stia ancora crescendo a livello di qualità e mole di gioco prodotta.

Esposito (Renate): schierato come esterno, è autore di un'eccellente prova. Sulla fascia macina chilometri, tutto quello che può fare lo fa, e anche bene: lucido e costante per tutto il confronto.

Capogna (Lecco): si spreme all'inverosimile. Fa gol, confeziona palloni e azioni, prova a sfornare assist per i compagni che lo lasciano però troppo solo: esce dal campo decisamente stremato. Ma è in vera forma, l'arma in più dei blucelesti.

Galuppini (Renate): vale la top 11 solo per la magistrale punizione che segna. Ma di gol, poi, ne fa due, quelli che servono a coronare una prova senza alcun tipo di sbavatura.

Gonzi (Piacenza): palla al piede, mette in costante apprensione la retroguardia locale. Entrato nei meccanismi della squadra, in avanti sta sempre più dettando legge, e a Meda ha il merito di ribaltare un 3-0 in favore del Renate, prima accorciando le distanze, poi siglando la rete del pari.