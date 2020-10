focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Palma tuttofare. Ranocchia fenomenale

Serie C

Oggi alle 06:55 Serie C

E' andata in archivio la 2^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Giana Erminio-Juventus U23 1-2

Livorno-Lecco 2-2

Como-Pistoiese 1-0

Alessandria-Olbia 4-1

Pontedera-Piacenza 1-0

Pro Sesto-Carrarese 0-1

Novara-Lucchese 3-0

Pergolettese-Albinoleffe 2-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

Grosseto-Renate 0-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Gemello (Renate): il Grosseto non è impegnativo in modo esagerato, ma qualche guizzo di troppo sotto porta lo propone. A chiudere la buona retroguardia nerazzurra c'è l'estremo difensore scuola Torino, che risponde sempre presente con grande lucidità.

Rota (Carrarese): dopo la buona prova della scorsa settimana, il difensore si ripete, ma a ritmi più alti. Entra meglio nel gioco degli apuani, sforna qualche giocata intelligente mostrandosi molto duttile: blocca le offensive avversarie senza troppa sofferenza.

Hristov (Pro Vercelli): non è il solo aver firmato il pari delle bianche casacche a dargli note di merito, ma anche l'atteggiamento mostrato. In difesa non sbaglia niente, ottima fase di copertura, ma si mostra propositivo anche nel reparto avanzato, e con un inedito senso del gol.

Saporetti (Pro Patria): gestisce ottimamente la marcatura a Rolando, imbrigliato, e segna anche il gol che illude i tigrotti per buona parte di gara. Tutta la retroguardia bustocca, comunque, brilla, ma lui ha un guizzo in più dei compagni.

Ranocchia (Juventus U23): grande tecnica e agilità, senso della posizione. A centrocampo detta i ritmi come il migliore dei veterani, i tempi di ogni singola azione passano dai suoi piedi, e regala anche i tre punti ai bianconeri con il gol che decide la gara di Gorgonzola.

Marotta (Lecco): tanto lavoro sporco, alle volte invisibile ma decisamente molto efficace. Recupera, smista palloni, difende e attacca; serve il primo passaggio - verso Iocolano - che porta poi al gol del vantaggio.

Agazzi (Livorno): il gioco di un Livorno che appare un cantiere aperto, passa tutto dai suoi piedi, fa la differenza. Tiene a un buon livello il ritmo di tutta la squadra, aiutando il gruppo in entrambe le fasi. Prova spesso a rendersi pericoloso, anche se il gol lo trovano altri.

Iovine (Como): la sua estrema duttilità non si scopre certo ora, e neppure il suo dinamismo. Svaria su tutte e due le fasce, è sempre nel viro del gioco e propizia anche il gol che vale la vittoria, con un assist al baci per un cinico Gabrielloni.

Palma (Piacenza): la squadra si appoggia a lui, e lui la dirige con maestria ed esperienza. Oltre alla qualità, mostra di saper dare ottime geometrie di gioco, sia in avanti che in zona più arretrata, dove spesso va per contrastare Caponi; gli manca solo il gol.

Magrassi (Pontedera): un determinato lottatore, l'ultimo si arrende. Bene nel primo tempo, nella ripresa esplode: si carica sulle spalle la squadra, battaglia con la retroguardia piacentina, ma si fa trovare nel posto giusto al momento giusto siglando una rete che vale tre punti.

Corazza (Alessandria): solo il palo lo ferma dal siglare la tripletta. Intanto, però, alla doppietta arriva, ma la sua gara è molto di più, perché si sacrifica anche tanto per la squadra, rendendo facile anche ciò che non lo sembra.