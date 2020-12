focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Piacenza show. Garanzie Kabashi e Maistrello

Serie C

E' andata in archivio la 14^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Renate-Giana Erminio 4-0

Albinoleffe-Olbia 0-0

Carrarese-Pergolettese 1-2

Grosseto-Novara 1-1

Juventus U23-Pro Patria 3-1

Lecco-Pistoiese 4-1

Lucchese-Alessandria 0-2

Piacenza-Pro Sesto 6-0

Pontedera-Como 2-2

Pro Vercelli-Livorno rinviata per maltempo

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Pissardo (Lecco): nel primo blinda il risultato con un’uscita su Cesarini, nella ripresa non si lascia battere né dal campo divenuto pesantissimo né tantomeno da una Pistoiese che si ricorda di essere in campo e inizia a giocare, rendendo difficoltosa la vita dei blucelesti.

Delli Carri (Juventus U23): sui duelli aerei è imbattibile, ma anche su quelli a terra non risulta esser da meno. Se è di spessore la sua prestazione difensiva, non sono da meno gli sprazzi che si concede qualche metro più in la: dai suoi piedi nasce infatti l'azione del 2-0.

Altare (Olbia): conferma lo strepitoso momento di forma, disputando una prova inappuntabile. Insuperabile in difesa, è una spina nel fianco dell’Albinoleffe anche in proiezione offensiva, tanto che va vicino al gol in tre circostanze. Gargantuesco.

Bakayoko (Pergolettese): certo, alle volte irruento, come il fallo su Foresta poco dopo il via, ma il difensore fa valere la sua fisicità per arginare le offensive della Carrarese, coprendo i buchi che si creano con ottimo tempismo. Meno veemenza, però, non farebbe male!

Fratini (Grosseto): prestazione in crescendo. Parte bene nel primo tempo, spacca nella ripresa: di fatto, mostrando una gran capacità di lettura delle situazioni, non sbaglia mai un pallone. Lucido e concentrato per tutti i 90', nonostante qualche picco di tensione in campo.

Kabashi (Renate): sono probabilmente esauriti gli aggettivi per definire il centrocampista. C'è solo da ribadire che ha sfornato l'ennesima prova di sostanza, mostrandosi imprescindibile per l'impeccabile sviluppo della manovra nerazzurra; in più, qualche raffinata giocata.

Galazzi (Piacenza): un primo tempo normale, ma comunque positivo, è compensato da una straripante ripresa. Tante giocate di qualità, il gol e persino l'assist per la rete siglata da Flores Heatley che vale il 5-0.

Visconti (Piacenza): quando intorno al 70' esce dal campo, la Pro Sesto tira un sospiro di sollievo. Spinge su tutta la fascia con un'energia incredibile, corre e punge in avanti, tanto da trovare anche l'assist a rimorchio per Ballarini. Prestazione da incorniciare.

Arrighini (Alessandria): è veloce nello spingere a rete la palla che chiude il match, dopo svariate occasioni senza fortuna nel primo tempo, ma a questo unisce tanto movimento sulla corsia destra e cross importanti per i compagni. Caparbio e determinato, non molla finché gioca.

Maistrello (Renate): come da copione, tanto lavoro sporco. Si sacrifica per la squadra, spezza i ritmi del gioco avversario, conquista calci piazzati, fa i salire i suoi soprattutto nel momento migliore della Giana che alla fine si arrende. Stavolta, a tutto ciò, unisce una doppietta. In splendida forma.

Gabrielloni (Como): un doppio dribbling per mettere ko Benassai e trovare l'angolo giusto con precisione, questo il gol che apre il match. E che gli vale mezzo punto in più, a coronamento di una prestazione giocata con il veleno dentro e il sangue negli occhi: pericoloso in avanti, e grintoso.