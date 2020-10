focus La Top 11 del Girone B di Serie C: devastante Sodinha. Balestrero la star

Serie C

Oggi alle 07:05 Serie C

E' andata in archivio la 2^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Matelica-Feralpisalò 3-1

Cesena-Triestina 0-2

Fano-Padova 1-1

Modena-Vis Pesaro 3-1

Sudtirol-Fermana 3-0

Imolese-Virtus Verona 1-1

Legnago-Ravenna 1-0

Mantova-Carpi 1-2

Sambenedettese-Gubbio 2-1

Arezzo-Perugia 0-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Sibi (Virtus Verona): gara decisamente tosta e squadre in salute, ma il portiere risponde sempre nel miglior modo possibile quando è chiamato in causa. Niente può sul gol, ma mostra una certa sicurezza tra i pali che permette anche alla difesa di esprimersi al meglio.

Tartaglia (Triestina): sontuosa la prestazione anche nell'inedito ruolo di terzino. Difende e attacca sempre a ritmi alti ma con grande intelligenza tattica, e trova anche il gol che apre le danze.

Rondanini (Imolese): seppur con la difesa a tre, gioca molto sulla fascia, spingendosi anche parecchio avanti e inscenando duetti interessanti con Lombardi. Sforna palloni per i compagni, dando spesso vita a situazioni pericolose per l'avversario.

Andelkovic (Padova): non sarà sempre calcio champagne, il suo, ma quando il Fano chiude i biancoscudati in area lui si fa sempre trovare pronto, con grande efficacia. Se l'avversario non passa, gran parte di merito è sua. Prova anche a sfondare nel reparto avanzato, ma senza successo.

Martorelli (Carpi): un eccellente Carpi trova nel centrocampista uno dei migliori interpreti di giornata. Si inserisce perfettamente nei meccanismi di gioco, ha prontezza di riflessi e spirito propositivo: molto utile al gioco di squadra.

Kouan (Perugia): ripaga al meglio la fiducia che gli dà mister Caserta. Quando nel primo tempo la squadra soffre la pressione aretina, lui è sempre concentrato a rispondere colpo su colpo, poi trova il gol che vale il derby dell'Etruria; e sfiora anche il raddoppio.

Balestrero (Matelica): in una squadra che gira alla perfezione, ecco che il centrocampista spicca ancora di più grazie alla doppietta siglata. Prova senza sbavatura alcuna, precisione massima nelle due fasi: i due centri sono la ciliegina su una torta che sarebbe comunque stata gustosissima.

Zanoli (Legnago): macina chilometri come non ci fosse un domani, ma gestisce la sua fascia di competenza con estrema precisione e lucidità. Ha il merito di siglare il gol che vale i tre punti, ma va anche vicino al raddoppio.

Casiraghi (Sudtirol): oltre il gol che sigilla il risultato, gli spunti che offre sulla trequarti sono sempre degni di nota. Ha talento e creatività, per la Fermana un avversario davvero imprendibile.

Sodinha (Modena): a uno con il suo estro, bastano cinque minuti per rompere gli equilibri di un match che sembrava destinato a un pareggio. Di minuti, poi, ne gioca 25, e fa molto di più: prima l'assist a Ingegneri per il gol che porta avanti i canarini, poi il gol che chiude definitivamente la gara.

Nocciolini (Sambenedettese): 65' giocati gli bastano per far vedere di che pasta è fatto. Tante azioni, battaglie in area di rigore, il gol: sicuramente tra i suoi è il più propositivo e anche il più pericoloso.