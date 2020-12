focus La Top 11 del Girone B di Serie C: esordio epico per Rossi. Guccione superstar

vedi letture

E' andata in archivio la 14^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Legnago-Cesena 0-1

Matelica-Gubbio 1-3

Modena-Fermana 1-0

Arezzo-Sudtirol 0-4

Ravenna-Padova 1-3

Triestina-Sambenedettese 0-1

Feralpisalò-Mantova 1-3

Perugia-Imolese 2-0

Virtus Verona-Carpi 0-0

Vis Pesaro-Fano 0-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Rossi (Carpi): perfetto esordio tra i pro per il classe 2000. Due strepitose parate su Carlevaris, una quasi impossibile su Visentin nella ripresa: il punto conquistato è in gran parte merito suo. Giornata da incorniciare. E se queste sono le premesse, c'è da ben sperare...

Germano (Padova): prova senza sbavature nel suo reparto di competenza, dove è lui non ci sono varchi penetrabili, e in più pennella a Della Latta il cross che vale la prima rete dei biancoscudati. Elemento di buona importanza.

Monaco (Perugia): il vantaggio del Grifo porta il suo timbro, è infatti lui che offre l'assist a Melchiorri, bravo a finalizzare. Ma a questo aggiunge una prestazione di sostanza, senza il minimo errore.

Ferrini (Gubbio): che sia in difesa o più avanti, quella contro il Matelica è decisamente la sua prestazione. Sale in cattedra, il migliore in assoluto in campo: perfetto in difesa, si concede anche un gol.

Masini (Sambenedettese): la diagonale con cui chiude Mensah allo scadere vale come un gol fatto. In una gara segnata dai nervi tesi, lui rimane sempre lucido: attento in difesa e proposito in avanti, con cross e spunti interessanti per i compagni.

Guccione (Mantova): una tripletta che piega la Feralpi, e già questa di per sè basterebbe. Il fatto è che aggiunge una prestazione sugli scudi, con i gardesani che lo soffrono e non riescono mai a contenerlo: in campo è la vera superstar.

Tait (Sudtirol): un plauso a tutta la formazione biancorossa, che mostra meccanismi perfettamente oleati, ma un mezzo punto in più al centrocampista per tutto il lavoro fatto. Coronato anche con un gol.

Amadio (Fano): nel momento in cui la squadra ha bisogno, lui c'è, come i veri leader. Mette al servizio dei compagni tattica ed esperienza, cercando di far funzionare al meglio tutti i reparti, unendoli: gara di sacrificio, ma anche di testa.

Tulissi (Modena): vince tutti i duelli con gli avversari, si propone alla perfezione per i compagni, diventa una mina vagante per una Fermana che di fronte a lui perde la bussola. Sfiora anche il gol, ma la palla si stampa sulla traversa.

D'Orazio (Feralpisalò): esce dal campo stremato, dopo aver dato tutto quello che poteva. E forse anche qualcosa di più. Scatta, corre, cerca costantemente il gol, che trova, anche se ai fini del risultato non serve: bella però la staffilata da calcio piazzato che batte Tozzo.

Capanni (Cesena): gli bastano circa 20', forse anche meno, per decidere una gara che sembrava scritta e per dare continuità ai bianconeri. Entra bene in campo, e da subito si mostra fastidioso per gli avversari... puniti con un eurogol: un pallone basso tenuto angolato e insaccato sul palo interno.